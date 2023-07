Três mulheres detidas por furtarem carteira com mais de 4.800 euros em Lisboa

Três mulheres, com 26, 31 e 34 anos, foram detidas esta terça-feira por serem suspeitas de furtar uma carteira que continha cerca de 4.900 euros na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.Em comunicado, a PSP explica que "no local, em contacto com a vítima e testemunhas, as três suspeitas em comunhão de esforços procederam à subtração de uma carteira pertença da vítima, que se encontrava dentro da sua mala".A carteira furtada tinha dois passaportes e aproximadamente 4.865 euros em notas.As mulheres foram libertadas para futura apresentação em tribunal.