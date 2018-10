Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mulheres feridas em colisão entre duas viaturas em Lisboa

Sinistro aconteceu na Avenida Gomes Pereira, junto ao Hospital da Luz.

15:42

Três mulheres, de 22, 27 e 32 anos, ficaram feridas esta sexta-feira à tarde na sequência de uma colisão na Avenida Gomes Pereira, junto ao Hospital da Luz, em Lisboa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as vítimas foram as duas condutoras de ambas as viaturas e ainda uma das ocupantes.



No local estiveram os Sapadores de Lisboa.



As mulheres foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.