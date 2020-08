Três pescadores salvos no mar em Espinho

Três pescadores foram resgatados pela Estação Salva-Vidas do Douro, após a embarcação em que seguiam ter afundado, a 13 quilómetros da costa de Espinho, esta quarta-feira de madrugada.



Os homens foram levados para o Porto de Leixões, em Matosinhos, e transportados pelo INEM para o hospital. A Polícia Marítima está a investigar as causas do sinistro marítimo.

O pedido de socorro foi lançado pelo mestre da embarcação, via rádio. Os tripulantes abandonaram o barco e foram para uma embarcação auxiliar.



Esta foi acompanhada pela Estação Salva-Vidas do Douro até ao Porto de Leixões.