Três pessoas desaparecidas na Serra da Arrábida. Equipas de resgate no local

Três pessoas emitiram, pelas 15h45 deste sábado, um pedido de ajuda por se encontrarem perdidos na Serra da Arrábida.Segundo disse ao CM fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o grupo imobilizou-se ao perceber que estava perdido.Encontram-se perto do Convento da Arrábida, próximo do marco geodésico do Montesinho.A mesma fonte explicou que as três pessoas já foram localizadas por coordenadas.Uma equipa de resgate dos bombeiros sapadores de Setúbal, com o apoio da GNR, avança para tentar localizar o grupo. Os caminhantes encontram-se todos bem de saúde.