Três pessoas foram esfaqueados em situações distintas e locais distintos, durante a noite deste sábado, em Braga. Um dos ataques ocorreu junto à zona dos bares, no centro histórico da cidade.Todas as vítimas foram levadas ao Hospital de Braga por amigos, apurou o CM, sendo que uma delas ficou com ferimentos graves e acabou por ser transferida para o Hospital de S. João no Porto.A PJ investiga.