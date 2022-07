Três pessoas feridas em colisão entre três carros em Ovar

Três pessoas ficaram feridas, esta tarde de quarta-feira, numa colisão entre três carros, em Ovar. Um dos feridos foi assistido no local e não foi necessário ser transportado para uma unidade hospitalar.O trânsito, entre Espinho e Esmoriz, sentido Norte/Sul, está condicionado.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na A29, junto ao nó de Esmoriz. As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.O destacamento de trânsito da GNR foi acionado para o local.