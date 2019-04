Três pessoas identificadas por roubo na via pública nas Caldas da Rainha

Suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

15:46

Três pessoas foram identificadas esta quarta-feira, pelo Comando Territorial da GNR de Leiria, por serem suspeitos de terem praticado um crime de roubo na via pública, no concelho de Caldas da Rainha.

No âmbito de uma investigação pelo crime de roubo na via pública, que decorreu em setembro de 2018, em que os suspeitos, com idades compreendidas entre os 21 e os 46 anos, levaram bens de um veículo coagindo a proprietária do mesmo, a GNR deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliárias, no concelho de Alenquer, que permitiram apreender um telemóvel, um GPS, uma pen drive, uma máquina fotográfica e um LCD.

Durante as buscas foi ainda detida uma jovem de 21 anos, a qual tinha na sua por posse uma arma de fogo calibre 6.35 mm, com o número de série apagado, assim como dois carregadores com 14 munições.

Os dois homens detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, bem como as mulheres, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.

Esta ação contou com o empenhamento de 32 militares das várias valências do Comando Territorial de Leiria, do Comando Territorial de Lisboa e da Unidade de Intervenção.