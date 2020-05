Três pessoas, incluindo um PSP, levadas para o hospital após incêndio em Braga

Três feridos ligeiros, incluindo um agente da PSP, foram hoje transportados para o hospital, devido à inalação de fumos, na sequência de um incêndio urbano em Braga, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Braga disse à agência Lusa que às 13:18 receberam o alerta para um incêndio urbano na Rua Fernando Oliveira Guimarães, do qual resultaram "três feridos ligeiros, por inalação de fumos, entre os quais um agente da PSP".

No local estiveram os bombeiros sapadores de Braga, com três veículos e nove operacionais, que combateram o fogo, e os bombeiros voluntários da cidade, com três veículos e seis operacionais, que transportaram as vítimas para o Hospital de Braga.

O incêndio já foi dado como extinto.