Três pessoas sofreram queimaduras nas pernas, ao que tudo indica provocadas por soda cáustica, depois de se terem sentado num banco na Rua dos Caldeireiros, perto da Torre dos Clérigos, no Porto, no sábado.Uma das vítimas está internada no Hospital de São João. As outras duas, um casal de namorados, de 19 e 23 anos, já tiveram alta.