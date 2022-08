Mulher morre em derrocada na Madeira. Pai e filha escapam com vida

Duas pessoas foram resgatadas com vida depois terem ficado soterradas após a queda de um muro sobre uma casa em Câmara de Lobos, na Madeira. A informação é confirmada aopelos bombeiros no local. Uma mulher com 59 anos morreu na sequência da derrocada.Ao que oapurou, as vítimas resgatadas do local são uma mulher, com 35 anos, e um homem com 58 anos. As duas vítimas, pai e filha, foram transportados para o Hospital Doutor Nélio Mendonça.

O alerta desta ocorrência, na rua da Ribeira da Ponte, na zona oeste do Funchal, na divisão entre os concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos foi dado pelas 13h40.

O desabamento aconteceu numa residência privada de um único piso, onde o muro de suporte ruiu sobre outra moradia atingindo estas três pessoas.

Para as operações de socorro foram deslocados para o local meios dos bombeiros de Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, estando alocadas cinco viaturas e 14 bombeiros.

Em atualização