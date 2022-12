Três polícias feridos e um jovem detido após intervenção policial no bairro da Horta Nova em Lisboa

Uma intervenção policial no bairro da Horta Nova, em Lisboa, terminou com disparos de shotgun, três polícias feridos e um jovem detido. Tudo por causa do rebentamento de petardos na rua e a reação dos moradores, que cercaram as forças policiais e tentaram travar a detenção.

Segundo o CM apurou, a PSP foi alertada pelas 23h15 de segunda-feira, para um grupo de jovens que estava a rebentar petardos na via pública.

À chegada das primeiras patrulhas, "foram abordadas cinco pessoas, mas logo a seguir saíram dezenas de pessoas dos prédios, que cercaram os agentes".

Fonte oficial da PSP adianta que foi necessário proceder a "uma retirada estratégica" e a efetuar disparos de aviso. Nesse momento um agente ficou ferido.

Com reforços mais musculados, a PSP voltou minutos depois ao bairro e os confrontos também.

Neste segundo momento mais dois polícias ficaram feridos – atingidos por murros e pedradas – mas um jovem com cerca de 20 anos foi detido por resistência.