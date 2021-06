Três trabalhadores portugueses morreram ontem soterrados no desabamento de uma escola primária em construção, em Antuérpia, na Bélgica. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que garantiu estar a acompanhar "a situação através da Embaixada de Portugal em Bruxelas, que procura contactar as famílias destes cidadãos e prestar todo o apoio necessário no â...