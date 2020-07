Três presos em guerra de famílias na Amadora e em Loures

Desavenças entre duas famílias resolvidas a tiro – com vários ataques em fevereiro e março – terminaram esta quarta-feira com a detenção de três homens, numa megaoperação da PSP que mobilizou cerca de 100 operacionais para os bairros do Zambujal e Casal do Silva (Amadora) e da Quinta da Fonte (Loures).



Os detidos, entre os 28 e os 58 anos, estavam na posse de três espingardas (uma delas dada como furtada em Santarém), um revólver, uma pistola 7.65 mm, cerca de 300 munições de diversos calibres e 14 mil euros em dinheiro. Na origem dos ataques estão “motivos fúteis”, segundo a PSP. Os detidos são esta quinta-feira presentes a tribunal.



Ver comentários