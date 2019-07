Três professores morreram em trabalho nos últimos meses e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai solicitar que o Ministério Público averigue as mortes.Segundo o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, um dos casos é o de uma professora de Manteigas, que "em plena sala de aula, fulminantemente, caiu para o lado". "Pode ser coincidência ou não, mas essa professora era titular de todas as turmas do 7º ao 12º anos de Inglês", frisou.Um outro caso aconteceu com uma docente do Fundão: "Estava a corrigir 60 provas aferidas, a lançar as notas dos seus alunos e a fazer vigilâncias de exames. Aparece morta em cima do teclado do computador em pleno lançamento das notas", explicou Mário Nogueira.O terceiro caso aconteceu em Odivelas: o professor "enviou por email, pela 1h00, dados pedidos pela escola. No outro dia não apareceu, a Medicina Legal concluiu que teria morrido por essa hora". Para Mário Nogueira, "quando as coincidências são muitas, podem de facto não ser coincidências, e nós temos de saber disso. Uma coisa é verdade: os professores estão exaustos".