A PSP de Sintra deteve, no mesmo dia, três homens por violência doméstica. Um, de 27 anos, coagiu o atual namorado da ‘ex’ a um encontro, no qual lhe roubou a mala e a agrediu. Estava com pena suspensa de 3 anos pelo mesmo crime. Ficou em liberdade.Outro, de 36 anos, perseguia a vítima. Tentou agredi-la com uma garrafa de vidro. Foi atropelado quando a perseguia. Também havia sido condenado a 2 anos e 8 meses, suspensos, e está agora em preventiva.