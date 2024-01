A Polícia Judiciária deteve dois homens e uma mulher, entre os 28 e os 55 anos, de nacionalidade russa, que raptaram, no próprio carro, um homem romeno de 42 anos durante três dias, no Meco, Sesimbra. A vítima não necessitou de receber assistência hospitalar, embora tenha passado parte do tempo em cativeiro a ser agredida.









O rapto terá acontecido no dia 29 de dezembro e só foi travado pelas 13h00 do dia 1 de janeiro após intervenção da PJ. A GNR foi a primeira autoridade alertada, mas assim que os militares se aperceberam do que se tratava, acionaram a PJ. É a Unidade Nacional Contraterrorismo quem investiga esta tipologia de crimes (rapto). Ainda não se conhecem as motivações exatas. A investigação da PJ prossegue, já que deverão existir mais suspeitos do rapto que ainda não foram localizados.