Três praticantes de kitesurf ficaram em apuros, esta tarde, no mar da praia de Leça da Palmeira. Foram acionados meios de salvamento, mas todos conseguiram chegar a terra.O alerta foi dado às 18h43. Foram de imediato para o local elementos da Estação Salva-Vidas de Leixões, do INEM e da Polícia Marítima. Os três homens, com cerca de 30 anos, conseguiram chegar ao areal pelos próprios meios.Recorde-se que, só no fim de semana de Páscoa, a Autoridade Marítima Nacional resgatou 33 pessoas em apuros no meio aquático.