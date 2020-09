Três tiros de caçadeira em assalto a farmácia no centro de Braga

Partiram a porta de vidro da farmácia, no centro histórico da cidade de Braga, com recurso a uma marreta. O barulho acordou o farmacêutico, que abriu uma porta do primeiro andar e gritou aos ladrões que, sem meias-medidas, dispararam três tiros de caçadeira, um deles na direção das escadas para onde se dirigia o funcionário da farmácia.O trio de encapuzados pôs-se em fuga, com a caixa do dinheiro, num Seat Léon que meia hora depois, às 05h00, foi incendiado numa zona florestal em Galegos S. Martinho, Barcelos. A Polícia Judiciária de Braga investiga.O roubo violento acordou os moradores da zona do Arco da Porta Nova, no centro histórico de Braga, cerca das 04h30 de terça-feira. Primeiro o estrondo do vidro a partir com o impulso da marretada e, logo de seguida, os três disparos."O farmacêutico abriu a janela no primeiro andar, gritou para os ladrões e logo de seguida ouviram-se os disparos. Somos poucos aqui nesta zona e só quando a polícia chegou tivemos coragem de descer", contou aoum morador, já idoso, sob anonimato.O carro viria a ser localizado, às 05h00, pelos bombeiros que foram chamados a um incêndio em Galegos S. Martinho, Barcelos. Um morador relatou às autoridades ter ouvido uma explosão e visto depois um incêndio no monte. Os bombeiros encontraram o carro calcinado no caminho florestal. A GNR foi ao local, mas a investigação passou para a PJ de Braga.