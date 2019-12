Três traficantes de droga capturados pela Polícia Judiciária

Os traficantes atuavam sobretudo nos concelhos de Portimão, Silves, Lagoa, Lagos e Loulé. A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão, identificou e deteve agora dois homens e uma mulher, os quais, de acordo com aquela força de segurança, agiam "de forma organizada".Os suspeitos já estavam a ser investigados e, segundo informação esta quinta-feira divulgada pela PJ, as detenções ocorreram "em resultado de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro", na sequência de "sete buscas domiciliárias efetuadas em Portimão, Silves, Carvoeiro, Loulé, Quarteira e Almancil".As autoridades efetuaram a apreensão de uma quantidade substancial de droga, nomeadamente heroína, cocaína, haxixe, MDMA e ainda de ‘produto de corte’, para além de 7800 euros.Os detidos - os homens com 52 e 41 anos e a mulher com 29 -, sem qualquer profissão conhecida, irão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, bem como para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.Aquando da detenção dos três suspeitos, a Polícia Judiciária apreendeu um total de 3 mil doses de heroína, 1850 de cocaína, 1520 de MDMA e ainda 100 de haxixe, bem como 3,2 quilos de um ‘produto de corte’, revelou a PJ.O grupo de traficantes atuava, segundo a PJ, de uma "forma organizada" e a sua atividade estendia-se tanto pelo Barlavento como pelo Sotavento da região algarvia. Os detidos não têm qualquer profissão, vivendo do produto do tráfico.