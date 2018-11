Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três velejadores resgatados de embarcação na Figueira da Foz

Veleiro não conseguiu entrar na barra. Vitimas foram encaminhadas para o hospital.

08.11.18

Um veleiro estrangeiro com três homens a bordo tentou, esta quinta-feira, sem sucesso, entrar na barra da Figueira da Foz.



Foi arrastada para a praia da Gala e os velejadores resgatados.



A embarcação foi vista em dificuldades e pediu ajuda, sendo meios mobilizados para o local.



Os homens foram encaminhados para o hospital por precaução.



De acordo com o site da Proteção Civil, estão no local 19 homens apoiados por seis veículos.