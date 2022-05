Três vítimas do acidente continuam internadas no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), mas todas se encontram estáveis. Um dos feridos está nos Cuidados Intensivos, outro na Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios, e o terceiro no Serviço de Cirurgia, segundo informou este domingo fonte do CHUC.









Ver comentários