“O senhor teve uma conduta inqualificável”. Foi desta forma que o presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra se dirigiu a Artur Anjos, que foi esta semana condenado a 13 anos de prisão por ter disparado contra um carro patrulha da GNR. Na viatura seguiam dois militares, que ficaram feridos após os disparos - um foi atingido por um projétil na cara e o outro com estilhaços de vidro.Tudo aconteceu na madrugada de 15 de junho do ano passado, no IC2, em Cernache, Coimbra. A patrulha deu ordem de paragem ao carro do suspeito, depois de verificar que os ocupantes iam sem o cinto de segurança e num veículo que tinha chumbado na inspeção.