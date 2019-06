Treze anos por emparedar ex-cunhado no Funchal

O homem que emparedou o ex-cunhado, depois de o matar e esquartejar, foi esta quarta-feira condenado pelo Tribunal da Comarca da Madeira a 13 anos de prisão. O homicida, de 47 anos, vai ter ainda de pagar uma indemnização de 45 mil euros à filha adulta da vítima.Segundo o tribunal, José Vasconcelos – que confessou o crime em julgamento – agiu de "forma consciente" ao matar Henrique Sousa, que o albergou na própria casa, no Funchal, em maio de 2018.Segundo o juiz Filipe Câmara, agressor e vítima envolveram-se numa luta dentro de casa, isto quando ambos se encontravam alcoolizados. Henrique foi agredido a murro e atirado ao chão, tendo o agressor "exercido força sobre o pescoço".Só na manhã seguinte José Vasconcelos se apercebeu de que o ex-cunhado estava morto. Assustado, terá decidido desfazer-se do corpo. Com uma serra cortou a vítima em quatro e colocou-a na caixa de ar entre a parede da cozinha e um muro exterior. Corpo foi encontrado a 9 de junho de 2018.