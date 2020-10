Treze detidos em megaoperação da GNR no Porto

A megaoperação da GNR que decorreu, esta sexta-feira à noite e durante a madrugada deste sábado, no distrito do Porto, resultou na detenção de treze pessoas – sete por excesso de álcool, uma por furto, uma por posse de arma ilegal, duas por condução sem carta e outras duas por tráfico de droga.



Na operação que envolveu 266 militares de várias unidades da Guarda, foram ainda apreendidas nove viaturas, quatro delas por alteração das características originais e as restantes por falta de documentação. Foi também recuperado um carro que tinha sido furtado. Na ação de fiscalização de viaturas, estabelecimentos comerciais e identificação e abordagem de pessoas na rua, realizada em todos os concelhos do distrito, à exeção do Porto, dois estabelecimentos comerciais foram alvo de contraordenações por falta de uso de máscara no seu interior.





Foram ainda apreendidas quantidades de droga, entre elas, cocaína, heroína e haxixe e confiscadas uma arma aisoft, seis cartuchos calibre 12, uma balança de precisão e dois telemóveis.