Treze detidos na sequência da megaoperação no Porto e Aveiro levados a julgamento

O primeiro interrogatório judicial dos 13 detidos, pela GNR de Aveiro, no tribunal de instrução criminal da Feira, foi interrompido, ao final desta tarde de terça-feira, e será retomado, ao início da manhã, esta quarta-feira.

O grupo, nove homens e quatro mulheres, dos 19 aos 56 anos, foi detido, na sequência de uma megaoperação relacionada com tráfico de estupefacientes, passagem de moeda falsa e furtos nos distritos de Aveiro e Porto.

Durante as diligências, foram apreendidos produtos estupefacientes e 25 mil euros em numerário. A detenção contou com 200 militares da GNR de Aveiro, Porto, Coimbra e Viseu, juntamente com a PSP do Porto.