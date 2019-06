Treze pessoas identificadas por fazer segurança ilegal em festival de Loulé

A PSP identificou 13 pessoas que estavam a fazer segurança no festival MED, em Loulé, "sem habilitação legal" para o fazer. Foi o resultado de uma operação de fiscalização realizada no primeiro dia do evento, na quinta-feira.Levada a cabo pelo Departamento de Segurança Privada, da Direção Nacional da PSP, em articulação com o Comando Distrital de Faro, a operação identificou nove pessoas que "não tinham qualquer habilitação em matéria de segurança privada" e outras quatro que eram detentores de cartão profissional, mas sem a "especialidade de segurança privada exigível ao exercício de funções em espetáculos de natureza artística de canto, dança e música", explica, em comunicado a PSP.Referindo esperar que "a sinalização da repressão de ilícitos desta natureza tenha o desejado efeito preventivo", a PSP garante ainda o "empenho na deteção de situações ilícitas de exercício da atividade de segurança privada e o acompanhamento permanente de todos os atores deste meio profissional".Ao, a Câmara de Loulé confirmou a operação da PSP mas disse desconhecer os resultados da mesma.A PSP refere que a empresa de segurança privada que foi fiscalizada era "titular de licenciamento próprio e válido". Os nove identificados sem qualquer habilitação incorrem numa pena que pode chegar aos quatro anos de prisão.Com início na passada quinta-feira, quando se realizou a operação da PSP, o festival MED chega este domingo ao fim. Situado na zona histórica de Loulé, é organizado pela autarquia local e é um dos mais credenciados na área da world music.