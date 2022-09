"Polícia! Pára!". "Parem, somos da Polícia!". Foi assim que o agente da PSP Fábio Guerra, que acabou morto, e três outros colegas, feridos, tentaram travar um espancamento à porta da discoteca Mome, em Lisboa, a 19 de março. Mas os fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko estavam ‘cegos’ de raiva, deixaram a vítima do momento - que é agora uma das treze testemunhas protegidas do Ministério Público, todos com a morada da PJ no processo - e viraram-se contra os polícias que estavam de folga e ainda assim tentaram cumprir a missão.









Ver comentários