Tribunal abre a porta a absolvição de Bruno de Carvalho no caso do ataque a Alcochete

O coletivo de juízes do Tribunal da Comarca de Lisboa efetuou uma alteração não substancial dos crimes de que o antigo presidente do Sporting e arguido no processo do ataque a Alcochete, Bruno de Carvalho, é acusado.Na acusação, onde se lê que Bruno de Carvalho "mandou bater nos jogadores", passará a ler-se que o arguido disse "façam o que quiserem".A conclusão do Tribunal da Comarca de Lisboa identificou ainda o agressor de William de Carvalho, Miguel Ferrão, e de Bas Dost, Ruben Marques.O coletivo de juízes vai manter, no entanto, os crimes de terrorismo.Os advogados podem agora pedir novos elementos de prova não sendo conhecida para já a data da sentença.