Tribunal absolve antigos autarcas de Pedroso

O ex-presidente da Junta de Freguesia de Pedroso, António Tavares, o filho do antigo autarca, Jorge Tavares, e o ex-tesoureiro, Alexandre Lopes, foram absolvidos, esta sexta-feira, pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia dos crimes de peculato, participação económica em negócio e falsificação de documento.Segundo a acusação, os dois autarcas tinham falsificado documentos de refeições e deslocações, a fim de permitir pagamentos indevidos. Um contrato com uma empresa de telecomunicações, em que o filho do presidente participou, também estava em causa."Não se fez prova da falsificação e a informação sobre as despesas com refeições suportadas pela Junta deixa dúvidas, pelo que não se pode valorar", referiu o juiz presidente. "Foram analisadas as fichas de inspeção, somados os quilómetros, observadas as distâncias, elaboradas as médias e verificados os boletins à Assembleia e as provas testemunhais", explicou.No processo constava ainda que o ex-tesoureiro ficou com um telemóvel da Junta. "Uma minudência", sintetizou o juiz, já que o mesmo foi devolvido assim que a Junta o requereu.Sobre a acusação a Jorge Tavares, filho do presidente e funcionário da empresa de telecomunicações, o tribunal considerou tratar-se de uma negociação normal, com direito a comissão para o vendedor.