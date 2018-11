Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal adia sentença a homem que tentou matar duas namoradas

Homem atropelou a ex-companheira em Tábua, em setembro do ano passado.

Por M.F. | 09:46

O tribunal de Coimbra adiou para 12 de novembro a leitura da sentença de um homem que atropelou a ex-namorada em Tábua, em setembro do ano passado.



Até lá, o coletivo de juízes vai determinar o valor da indemnização à vitima por danos patrimoniais, uma vez que só agora foram apresentados os elementos de prova que faltavam: quanto é que a vítima recebeu da Segurança Social e quanto perdeu por não trabalhar no período de recuperação das lesões sofridas.



O homem, de 43 anos, estava em liberdade condicional quando tentou matar a ex-namorada, depois de cumprir parte de uma pena por violência doméstica para com a ex-mulher.



Atitude que repetiu com a nova companheira.



Já está em prisão preventiva.