Tribunal castiga com trabalho jovem que traficava junto a escola

Um jovem de 17 anos, que foi detido em flagrante a traficar droga junto a uma escola, em Alcobaça, foi castigado pelo tribunal com 200 dias de trabalho a favor da comunidade.Segundo apurou o, o comportamento do jovem estava a suscitar preocupação junto da comunidade, o que levou a PSP a agir, detendo o jovem e apreendendo as 215 doses de haxixe que tinha em sua possa.Levado a tribunal, foi-lhe aplicada a "suspensão provisória" do processo por um ano, se cumprir 200 dias de trabalho ou pagar multa de mil euros.