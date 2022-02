Tribunal chama vítimas da tragédia de Pedrógão Grande

O julgamento do processo relativo ao incêndio de Pedrógão Grande contou esta quinta-feira com mais uma sessão, no Tribunal de Leiria, e com o testemunho de vítimas da tragédia, que ocorreu em junho de 2017 e causou 66 mortes e 250 feridos.









Com as memórias daqueles momentos ainda muito presentes, as testemunhas foram questionadas pela procuradora do Ministério Público sobre o estado das bermas e das faixas de gestão de combustível, respondendo quase sempre sem clareza.

“Antes do incêndio, a vegetação não me chamava a atenção, o verde era tão presente, uma banalidade”, disse ao CM, à saída, a testemunha Marcelo Nunes.