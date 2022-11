Tribunal começa a julgar jovem acusado de onda de assaltos em Aveiro

Um jovem, de 19 anos, começou a ser julgado, esta manhã de quarta-feira, pelo tribunal de Aveiro, pela suspeita de ser o responsável por uma onda de assaltos, em Aveiro, no início deste deste ano. O detido é suspeito de vários assaltos a estabelecimentos comerciais na cidade.O jovem foi detido na sequência de uma investigação da PSP de Aveiro que teve a duração de cerca de nove meses. Durante as diligências, a autoridade apreendeu bens que tinham sido roubados em restaurantes, lojas, lavandarias e num posto dos CTT.A detenção do suspeito foi feita em fevereiro. Depois de ser presente a um juiz de instrução criminal, o arguido ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva