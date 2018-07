Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal condena crimes em creche

Educadora e auxiliar foram punidas com penas suspensas pelo coletivo do Tribunal de Santa Maria da Feira.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:25

O Coletivo do Tribunal de Santa Maria da Feira considerou que Rosa Leite, educadora de infância, e Jéni Carneiro, auxiliar, sujeitaram crianças do jardim de infância da escola de Vendas Novas, em Fiães, a maus-tratos físicos e psicológicos. Os magistrados não tiveram, por isso, dúvidas em condenar ontem as arguidas.



Rosa, de 56 anos, levou três anos de pena suspensa e Jéni, de 58, foi condenada a um ano e quatro meses de prisão, igualmente em pena suspensa.



"Tinham ao seu cuidado meninos que eram especialmente vulneráveis em função da sua idade", disse o juiz durante a leitura do acórdão.



As duas arguidas estavam acusadas de maus tratos contra 25 menores, mas o tribunal conseguiu provar apenas contra sete crianças, que tinham entre os três e os cinco anos. Todos os episódios ocorreram entre os meses de setembro de 2015 e de abril de 2016.



Os menores foram agredidos com bofetadas e insultados quando estavam ao cuidado das arguidas. Viviam ainda, segundo o tribunal, "num contexto de opressão", que as poderá marcar para toda a sua vida.



Na base da condenação estiveram os depoimentos dos menores. O juiz-presidente considerou que estes testemunhos, que foram feitos de forma indireta através dos respetivos pais, foram considerados credíveis.

As arguidas, que se encontram em liberdade, têm ainda que pagar, no total, 5200 euros de indemnização às crianças - entregues às famílias - pelos danos que lhes causaram.