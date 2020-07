Tribunal condena Exército a pagar a ex-combatente

"Eu não fui a África passear. Saí de cá para defender a minha Pátria. O Exército devia-me esses três anos, por isso é justo que mos pague.” É a reação do ex-combatente, de 70 anos, à decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que condenou o Exército a reconhecer como tempo de serviço os três anos - de 1972 a 1975 - que passou a combater em Moçambique. A sentença transitou em julgado há menos de uma semana e o Exército não recorreu. Tem três meses para regularizar a situação e pagar.





Ana Pereira de Sousa, advogada do militar, quer acreditar que o facto de o Exército não ter recorrido da decisão “mostra uma postura honrada do Estado”. “A prova de que o militar esteve a combater em África durante o período em causa tinha robustez granítica”, refere a causídica, sublinhando que mais do que fazer-se justiça, foi “reposta uma enorme desigualdade”.