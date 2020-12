Rui Brás, militar da GNR do Comando Distrital de Leiria, foi esta quinta-feira condenado a uma pena de dois anos, suspensa, e ao pagamento de uma indemnização de 1000 euros pelo crime de violência doméstica. A juíza considerou ter ficado provado que o homem insultou, agrediu e ameaçou a mulher durante a relação.





Segundo a acusação, o militar da GNR - que padece de patologia psiquiátrica desde 2017, que resulta numa “postura maníaco-impulsiva, sobretudo quando contrariado”, considerou a juíza - iniciou a relação com a ex-companheira em 2018. A mulher engravidou no início do ano seguinte, altura em que iniciaram os comportamentos agressivos por parte do arguido.