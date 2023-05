Tribunal condena grupo que assaltou mais de 20 lares no centro e norte do País

Entravam durante a madrugada, arrombavam portões ou janelas e depois iam até aos gabinetes da direção onde encontravam cofres recheados de joias em ouro dos idosos e também dinheiro em numerário. Um grupo assaltou mais de 20 lares sobretudo no centro e norte do País.



Foi criado por ex-reclusos que se conheceram na prisão de Paços de Ferreira. Alguns deles chegaram mesmo a partilhar a cela. Agora, voltam para a prisão depois de furtos milionários a lares de idosos.





O tribunal condenou cinco dos sete arguidos no caso dos assaltos a lares de idosos. O cabecilha do grupo, conhecido por 'Poeta', vai ter de cumprir 16 anos de prisão. jJsé Rodrigues, Diogo Coelho e Hélder Rodrigues também foram condenados mas com penas inferiores.

Susana Faria foi a única a quem foi decretada pena suspensa durante cinco anos. A arguida emociou-se no tribunal ao saber que fica em liberdade. A juíza disse-lhe que espera que "agarre com unhas e dentes a oportunidade que o tribunal lhe está a dar". Já aos arguidos condenados, a juíza frisou que o crime não compensa.



A leitura do acordão durou cerca de uma hora e meia. e à saída do tribunal a defesa do arguido principal, josé freitas, admitiu vir a recorrer da decisão uma vez que considera a pena do cliente demasiado elevada.