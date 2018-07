Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal condena polícias agressores

17 meses de pena suspensa para subcomissário e chefe da PSP.

Por Magali Pinto | 08:41

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou um subcomissário e um chefe da PSP a 17 meses de prisão, pena suspensa, por agressões a dois agentes durante um curso de formação.



A decisão deste tribunal superior revogou a sentença proferida pela juíza Ana Margarida Lima, do tribunal de Sintra, que em 2017, considerou que os dois polícias – acusados de agredirem os agentes num curso de técnicas de utilização de bastão e ordem pública – tinham de ser absolvidos.



A juíza disse que ficou com "a séria dúvida sobre o que é que efectivamente sucedeu naqueles exercícios". As vítimas recorreram para o Tribunal da Relação que lhes deu razão.



O exercício consistia em simular a imobilização de um indivíduo alterado e agressivo. Os agentes agressores estavam com fatos de proteção para não serem feridos no momento em que os formandos os atingiam com o bastão. Mas durante o exercício, sem nada fazer prever, os formadores "desferiram socos sucessivos na cara e na cabeça" dos ofendidos.



A desembargadora Maria Elisa Marques, da Relação de Lisboa, considera que "os arguidos sabiam que estavam a empregar mais força do que se revelava necessária para cabal realização da acção de formação em causa e que com as mesmas extrapolavam o sentido e a utilidade da formação em causa".



"Não nos merece dúvida que estamos perante o cometimento do crime por funcionário, no exercício das suas funções, praticando os factos com grave abuso de autoridade", lê-se no acórdão.