Tribunal confirma e agrava penas a gestores do BPN

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou e agravou as penas aplicadas a vários gestores do Banco Português de Negócios (BPN).Numa nota esta quarta-feira publicada, a Relação refere que o empresário Ricardo Oliveira (que tinha sido absolvido na primeira instância) foi condenado por burla qualificada a 4 anos e 8 meses de prisão - pena suspensa por 5 anos, na condição de pagar 200 mil euros ao Estado.Também o advogado Filipe Nascimento, que foi condenado por fraude fiscal agravada (a primeira instância considerou o crime prescrito), foi agora condenado a um ano e meio de prisão, com pena suspensa se pagar 10 mil euros ao Estado.Já os recursos do presidente do BPN, Oliveira e Costa, foram todos rejeitados, tendo sido confirmados os 15 anos de prisão, enquanto Luís Caprichoso, administrador da SLN (dona do BPN), que tinha sido condenado em 8 anos e 6 meses de prisão, viu a pena agravada para 10 anos, com a aceitação parcial do recurso do Ministério Público.Também José Mascarenhas, presidente do Banco Insular e condenado a 7 anos e três meses, viu a pena aumentada para 9 anos.