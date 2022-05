Tribunal confirma guerra de grupos na origem do homicídio de Igor, morto nos festejos do FC Porto

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto revelou esta quarta-feira que existe uma efetiva guerra de grupos na origem da morte de Igor Silva, o adepto do FC Porto brutalmente assassinado durante os festejos dos dragões.No despacho que colocou Renato Gonçalves, de 19 anos, em prisão preventiva o juiz revela que o homicida confessou ter dado uma facada pelas costas à vítima e que depois fugiu. No entanto, o despacho destaca ainda que a investigação tem indícios suficientes de que Renato esfaqueou Igor "repetidamente". Renato Gonçalves está por isso indiciado de homicídio qualificado.A gravidade do crime e o alarme social, mas principalmente a guerra de grupos rivais, entre o lado de Igor Silva e do pai de Renato, Marco ‘Orelhas’, justificam a prisão preventiva.Como noticiou o CM, mal a morte de Igor Silva, de 26 anos, foi confirmada - ainda na madrugada de domingo, a caminho do Hospital de S. João, no Porto - já se prometia vingança . Juras de morte contra Marco ‘Orelhas’ e o seu filho Renato, de 19 anos, tidos como os principais suspeitos e instigadores do crime.Há mesmo áudios a circular na internet em que se promete que os irmãos de Igor - atualmente na cadeia - já ‘esperam’ pela chegada de Marco e Renato à prisão para vingarem a morte. Familiares de ‘Orelhas’ também receberam ameaças nos últimos dois dias, de que a morte de Igor não ficaria impune.