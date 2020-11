Tribunal confirma pena de prisão de suspeito do rapto de Maddie por violar turista septuagenária no Algarve

A justiça alemã confirmou a pena de sete anos de prisão por violação de uma septuagenária aplicada a Christian Brueckner, suspeito do desaparecimento e do rapto de Maddie, em 2007, na praia da Luz no Algarve, avança a AFP.O Tribunal de Justiça da União Europeia rejeitou o recurso do alemão contra a condenação no final de setembro, pelo que este desfecho já era esperado.Christian Brueckner encontra-se preso na Alemanha por violação de uma idosa norte-americana de 72 anos em Portugal. Cumpre uma pena de sete anos de prisão.Foi condenado em 2019 pela violação da turista norte-americana, que ocorreu em Setembro de 2005. Foram novas provas, nomeadamente um vídeo do crime, que permitiram que Christian fosse identificado. Os testes de ADN feitos vieram provar que Christian era de facto o responsável pelo crime hediondo.A vítima foi ameaçada com uma faca e agredida com um objecto metálico. No final o criminoso roubou-lhe cerca de 100 euros e deixou-a de mãos e pés atados.Christian Brueckner terá vivido no Algarve em vários períodos intercalados, entre 1995 e 2007. À data do desaparecimento de Maddie, a 3 de Maio de 2007, o homem estava na zona de Lagos e teria 30 anos.