Desembargadores sustentam que existem “indícios fortes” de que António Joaquim é coautor do crime.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirma as provas contra António Joaquim, amante de Rosa Grilo, e mantém o funcionário judicial em prisão preventiva. Para os juízes desembargadores, "existem fortes indícios" de que o suspeito é coautor do homicídio do triatleta Luís Grilo."Verificam-se ...