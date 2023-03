Os juízes do Tribunal de Penafiel consideraram que Sérgio Cunha atuou “de uma forma brutal” e que agiu com frieza quando matou a mulher, Sílvia Mendes. Decidiram condenar, esta sexta-feira, o arguido a 22 anos e 2 meses de prisão pelo violento crime ocorrido em junho do ano passado. Sílvia, de 45 anos, foi assassinada junto à fábrica onde trabalhava, em Felgueiras. O crime ocorreu dias depois de a vítima ter relatado ao marido que tinha uma relação extraconjugal e que queria o divórcio.









“Deu-lhe dois tiros, um deles foi à queima-roupa. Pensou em vingar-se e foi ao local onde trabalhava a vítima e o colega com quem tinha uma relação. Foi não só para se vingar, mas também para todos verem”, disse o juiz.

O acórdão deu como provado que Sérgio, de 47 anos, controlava a vida e os movimentos da vítima e que já anteriormente lhe tinha apontado uma arma à cabeça. Foi declarada a indignidade sucessória do arguido para que não possa ter direito à herança da mulher. Terá também de pagar 50 mil euros aos pais da vítima. A defesa diz que a pena é pesada e vai recorrer.