Tribunal Constitucional chumba recurso de José Sócrates

O Tribunal Constitucional (TC) recusou o recurso apresentado por José Sócrates no âmbito da Operação Marquês.A decisão, revelada pelo jornal I, surge já depois do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ter recusado o recurso interposto pelo antigo primeiro-ministro. José Sócrates recorreu para o TC, que revelou agora a decisão.Em causa está o conflito de competências entre o juiz Ivo Rosa e a juíza Margarida Alves, do Tribunal Criminal de Lisboa.Ao jornal, o juiz conselheiro Ascensão Ramos afirmou que o pedido de Sócrates é "inadmissível".