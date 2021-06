O Tribunal Constitucional (TC) decidiu que o recurso apresentado por João Rendeiro e Paulo Guichard no âmbito do caso do Banco Privado Português (BPP) é inadmissível, de acordo com a decisão, a que a Lusa teve acesso.

"Não pode conhecer-se do mérito do recurso e, mostrando-se ociosa a apreciação dos restantes pressupostos de admissibilidade -- face à necessidade da sua verificação cumulativa --, conclui-se, desde já, pela sua inadmissibilidade", lê-se no documento.

Assim, o c