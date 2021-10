Tribunal dá ordem para braço-direito de Rendeiro se apresentar no tribunal em Lisboa. Guichard está no Brasil

O tribunal deu ordem a Paulo Guichard, ex-administrador e braço direito de João Rendeiro no Banco Privado Português (BPP), para que se apresentem tribunal, em Lisboa, apurou o CM, na sexta-feira, 8 de outubro, dia marcado para a revisão das medidas de coacção a que Guichard está sujeito no âmbito da condenação, no mesmo processo que Rendeiro, no caso BPP. Guichard vive atualmente no Brasil.

O processo resultou na condenação em primeira instância (com recursos na Relação), de João Rendeiro (10 anos de prisão) e dos administradores Salvador Fezas Vital, Paulo Guichard (ambos a nove anos e seis meses) e Fernando Lima (seis anos de prisão).

Agora no Brasil, caso Paulo Guichard não se apresente em tribunal, será considerado, como Rendeiro, fugitivo, altura em que o tribunal emite mandados de detenção.

Os outros ex-administradores condenados têm também de entregar os respetivos passaportes, para evitar mais fugas à justiça, como a encetada por João Rendeiro.