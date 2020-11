O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve intacta a condenação de primeira instância contra oito agentes da PSP da Amadora, confirmando as penas suspensas entre 1 ano e 2 meses; e 5 anos a sete deles, e a pena efetiva de um ano e meio ao agente Joel Machado. Integravam um grupo de 17 agentes da autoridade acusados pelo Ministério Público de crimes como tortura, racismo e ofensas corporais contra 6 jovens moradores da Cova da Moura.Condenados em maio de 2019, recorreram. Os desembargadores negaram “provimento aos recursos”, mantendo as condenações, bem como a indemnização de 72 mil euros a pagar aos 6 assistentes. Gonçalo Gaspar, advogado do Sindicato Unificado (SUP) da PSP, e que representou seis dos oito arguidos condenados, disse: “Vamos analisar o acórdão, e depois ponderar eventual recurso para o Constitucional”.