Tribunal da Relação critica uso de recursos no caso Marquês

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) critica José Sócrates por usar com frequência recursos e outros meios de defesa jurídica no caso Marquês.A 5 de novembro, o ex-primeiro-ministro apresentou um requerimento no TRL, invocando que a decisão do juiz desembargador Trigo Mesquita não decidira qual era o tribunal competente para o processo principal. Ou seja, se o inquérito nº 122/13 pertence ao Tribunal Central de Instrução Criminal ou ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.Em resposta, Trigo Mesquita, num despacho do dia 16, rebateu as alegações de Sócrates e indeferiu a reclamação. Em jeito de crítica, o juiz afirmou: "E é claro que é processualmente inadmissível a transformação de um processo judicial numa interminável rotação de requerimentos/reclamações/decisões/recursos em que, sucessivamente, são suscitadas, circularmente, sem qualquer fundamento real, sucessivas questões que apenas retardarão inexoravelmente a boa decisão do processo."Sócrates recorreu da decisão do TRL para o Tribunal Constitucional. Este domingo, fez sete anos em que Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa, quando regressava de Paris.