Tribunal da Relação de Guimarães absolve homem que chamou burro a militar da GNR

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu absolver um homem que chamou burro a um militar da GNR. O caso remonta ao dia 17 de janeiro de 2020 em Vila Verde. O homem tinha sido autuado dirigiu-se ao posto da GNR. Quando lá chegou disse ao militar que o atendeu que o guarda que o tinha multado era burro. Continuar a proferir a afirmação apesar de ter sido advertido para moderar a linguagem.

Em 1ª instância, o arguido tinha sido condenado a pagar uma multa de 1260 euros por um crime de difamação. A Relação decidiu agora anular a decisão e considera que a afirmação do arguido traduzia um desabafo. " Apesar de deselegante e grosseiro, não se dirigiu concretamente à pessoa do militar, ou à sua qualidade profissional, mas apenas à sua atuação enquanto soldado da GNR, pelo que não atingiu o grau de gravidade a partir do qual o direito à honra carece de tutela penal", diz a decisão, agora divulgada no site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto.