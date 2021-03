Tribunal da Relação de Lisboa recusa libertar ‘lobo’ do tráfico de droga

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) recusou esta quarta-feira libertar Franquelim Lobo, de 64 anos. Considerado pela Polícia Judiciária como o maior traficante de droga português, está preso desde 1 de junho de 2020.



O recurso, apreciado pela 5ª secção do TRL, foi colocado após ter sido decretada a prisão preventiva de ‘Lobo’, que se entregou. O antigo advogado do traficante justificou o recurso com a investigação da PJ e com o que considerou ser “as péssimas condições sanitárias da cadeia de Lisboa”, apontando os focos de Covid-19 que ali deflagraram.







“A prova já produzida”, no julgamento em que ‘Lobo’ é arguido com a namorada por tráfico agravado no Campus de Justiça, em Lisboa,”mostra fortes ligações do recorrente com redes internacionais de tráfico, com meios para negociar toneladas de drogas”.



Recorde-se que Franquelim Lobo é doente oncológico.